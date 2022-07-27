https://news.day.az/officialchronicle/1482547.html В Азербайджане утвержден закон об инвестиционной деятельности
В Азербайджане утвержден закон об инвестиционной деятельности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "Об инвестиционной деятельности".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный закон в соответствии с пунктами 1, 10, 11, 13 и 26 части I статьи 94 Конституции Азербайджана определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности в Азербайджане, гарантирует защиту прав и законных интересов инвесторов.
С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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