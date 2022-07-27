В Азербайджане утвержден закон об инвестиционной деятельности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "Об инвестиционной деятельности".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный закон в соответствии с пунктами 1, 10, 11, 13 и 26 части I статьи 94 Конституции Азербайджана определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности в Азербайджане, гарантирует защиту прав и законных интересов инвесторов.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.