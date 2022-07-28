В Азербайджане переименовано Минобразования

Министерство образования Азербайджана переименовано в министерство науки и образования.

Соответствующий указ подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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