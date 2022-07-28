https://news.day.az/officialchronicle/1482840.html В Азербайджане переименовано Минобразования - УКАЗ
В Азербайджане переименовано Минобразования - УКАЗ
Министерство образования Азербайджана переименовано в министерство науки и образования.
Соответствующий указ подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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