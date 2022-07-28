https://news.day.az/officialchronicle/1482842.html Состоится Общее собрание Национальной академии наук Азербайджана
Состоится Общее собрание Национальной академии наук Азербайджана
Состоится Общее собрание Национальной академии наук Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике.
Согласно указу, Национальная академия наук Азербайджана в трехмесячный срок должна представить Президенту Азербайджана принятый на Общем собрании новый устав.
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