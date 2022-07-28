Состоится Общее собрание Национальной академии наук Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике.

Согласно указу, Национальная академия наук Азербайджана в трехмесячный срок должна представить Президенту Азербайджана принятый на Общем собрании новый устав.