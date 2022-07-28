https://news.day.az/officialchronicle/1482844.html Ряд научных учреждений и организаций НАНА переданы в подчинение Министерства науки и образования – СПИСОК
Ряд научных учреждений и организаций НАНА переданы в подчинение Министерства науки и образования – СПИСОК
Ряд научных учреждений и организаций НАНА переданы в подчинение Министерства науки и образования.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Указе Президента Азербайджана о некоторых мерах, по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике.
С полным списком этих учреждений можно ознакомиться по ссылке.
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