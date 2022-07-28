Ряд научных учреждений и организаций НАНА переданы в подчинение Министерства науки и образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Указе Президента Азербайджана о некоторых мерах, по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике.

С полным списком этих учреждений можно ознакомиться по ссылке.