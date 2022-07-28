Три музея НАНА переданы в подчинение министерства культуры Азербайджана

Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и Дом-музей Гусейна Джавида вместе с имуществом переданы в подчинение министерства культуры Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике.