https://news.day.az/officialchronicle/1482846.html Три музея НАНА переданы в подчинение министерства культуры Азербайджана
Три музея НАНА переданы в подчинение министерства культуры Азербайджана
Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и Дом-музей Гусейна Джавида вместе с имуществом переданы в подчинение министерства культуры Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике.
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