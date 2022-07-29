https://news.day.az/officialchronicle/1483014.html Руководство и коллектив АН Азербайджана поблагодарили Президента Ильхама Алиева
Руководство и коллектив АН Азербайджана поблагодарили Президента Ильхама Алиева
Руководство и коллектив Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за указ, открывший широкие возможности с точки зрения вступления в новый этап интеграции науки и образования в стране.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении НАНА.
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