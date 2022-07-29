Руководство и коллектив АН Азербайджана поблагодарили Президента Ильхама Алиева

Руководство и коллектив Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за указ, открывший широкие возможности с точки зрения вступления в новый этап интеграции науки и образования в стране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении НАНА.

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