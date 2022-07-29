Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме № 2 в столичном поселке Бакиханов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме номер 2 в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди были проинформированы об условиях, созданных в родильном доме.

Здоровье населения в Азербайджане всегда находится в центре внимания государственной политики. В этой связи в нашей стране предпринимаются важные шаги, направленные на развитие системы здравоохранения, усиление ее материально-технической базы, кадрового потенциала и обновление инфраструктуры. Проекты, реализуемые в этой области по инициативе главы государства, служат надежной охране здоровья людей. Наглядное подтверждение тому - строительство и капитальная реконструкция лечебно-диагностических центров, больниц, оснащение их современным оборудованием.

Отметим, что родильный дом номер 2 был сдан в 1987 году. В результате длительной эксплуатации возникла необходимость в капитальном ремонте этого медицинского учреждения. Распоряжением главы государства от 3 апреля 2019 года на капитальный ремонт родильного дома номер 2 из резервного фонда Президента были выделены 2 миллиона манатов.

Было отмечено, что в капитально отремонтированном медицинском учреждении на 120 коек установлено медицинское оборудование, отвечающее самым современным требованиям. В трехэтажном здании имеется 51 палата. Здесь функционируют родильное отделение на 80, гинекологическое отделение - на 30 и реанимационное отделение - на 10 коек. Гражданам будут оказываться как амбулаторные, так и стационарные услуги. Родильный дом номер 2, ранее функционировавший при Министерстве здравоохранения, с 2021 года находится в подчинении юридического лица публичного права "Сабунчинский медицинский центр".

Строящиеся в Азербайджане новые учреждения здравоохранения, поставляемое в нашу страну современное медицинское оборудование служат одной цели - охране здоровья населения. Неоценимые заслуги в этом процессе принадлежат и Фонду Гейдара Алиева. Охрана здоровья населения в частности, матерей и детей, является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда. Меры, принимаемые непосредственно по инициативе президента Фонда, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, направлены на охрану нашего генофонда, кардинальное решение проблем в сфере здравоохранения. Капитальная реконструкция этого родильного дома является еще одним наглядным примером мер, принимаемых государством в области охраны здоровья матерей и детей в нашей стране.