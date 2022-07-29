Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в распоряжение «О материальном и социальном обеспечении работников органов прокуратуры»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 8 октября 2002 года № 1054 "О материальном и социальном обеспечении работников прокуратуры Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В соответствии с распоряжением, часть 1 распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 8 октября 2002 года № 1054 "О материальном и социальном обеспечении работников прокуратуры Азербайджанской Республики" дается в следующей редакции:
"1. Установить ежемесячный должностной оклад генерального прокурора Азербайджанской Республики в размере 3 260 манатов".
- Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2022 года.
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