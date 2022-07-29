Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в распоряжение "О дополнительных мерах в сфере социальной защиты судей Конституционного суда"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 17 мая 2000 года № 414 "О дополнительных мерах в области социальной защиты судей Конституционного суда Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с распоряжением, аннулируется пятый абзац в части 1 распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 17 мая 2000 года № 414 "О дополнительных мерах в области социальной защиты судей Конституционного суда Азербайджанской Республики".

- Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2022 года.