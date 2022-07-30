Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице братскому народу Марокко самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Марокко, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости, в частности, в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему братскому народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.