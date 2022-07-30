Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

Глубоко опечалены известием о гибели членов экипажа и спасателей в результате крушения в Гудаури вертолета, принадлежавшего пограничной полиции.

В связи с этой тяжелой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии", - говорится в соболезновании.