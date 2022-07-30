Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения", подписанное 26 апреля 2022 года в городе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отменен закон "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан в сфере пенсионного обеспечения".