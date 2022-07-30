https://news.day.az/officialchronicle/1483380.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения
Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения", подписанное 26 апреля 2022 года в городе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отменен закон "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан в сфере пенсионного обеспечения".
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