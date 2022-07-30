Утверждено соглашение между Азербайджаном и Литвой «О международных автомобильных перевозках»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики "О международных автомобильных перевозках".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соглашение было подписано 18 мая 2022 года в Баку.