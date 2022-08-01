В Азербайджане установлены новые штрафы за нарушение законодательства о трансплантации органов

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В Кодекс об административных проступках добавлена статья 162-1 следующего содержания:

Нарушение законодательства о донорстве и трансплантации органов и тканей человека

162-1.1. За подготовку, хранение, транспортировку, ввоз и вывоз донорских органов медицинскими учреждениями и иными лицами, не включенными в перечень, утвержденный органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица штрафуются на сумму от трех тысяч до пяти тысяч манатов, юридические лица - от семи тысяч до десяти тысяч манатов.

162-1.2. В случаях несоблюдения анонимности реципиента в отношении родственников донора-трупа при донорстве органов и трансплантации и анонимности донора-трупа в отношении реципиента и его родственников должностные лица облагаются штрафом в размере пятисот манатов, юридические лица - в размере тысячи манатов.

162-1.3. За несоблюдение требований, предусмотренных законом Азербайджанской Республики "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека" при изъятии донорских органов с целью трансплантации от живого донора, должностные лица облагаются штрафом в две тысячи манатов, юридические лица - пять тысяч манатов.

162-1.4. За непредставление живым донором информации о его вредных привычках и известных ему собственных заболеваниях предусматривается штраф в размере до пятисот манатов.

162-1.5. За распространение информации о волеизъявлении лица о его согласии на изъятие его органов с целью трансплантации после смерти или об отказе от изъятия его органов должностные лица облагаются штрафом в размере тысячи манатов, юридические лица - четыре тысячи манатов.