На строительство автодороги в Билясуваре выделено 5,2 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Алиабад-Хырмандалы-Бейдили Билясуварского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Алиабад-Хырмандалы-Бейдили, соединяющей три населенных пункта с населением 19 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 5,2 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики предписано решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.