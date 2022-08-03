https://news.day.az/officialchronicle/1484301.html Президент Ильхам Алиев: Мы увеличили площадь фундуковых садов более чем в два раза
Президент Ильхам Алиев: Мы увеличили площадь фундуковых садов более чем в два раза
Мы увеличили площадь фундуковых садов более чем в два раза.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе ознакомления с деятельностью предприятия ООО Grand-Agro Invitro.
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