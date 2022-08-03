Награждены спортсмены, занявшие места на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов Азербайджана и их тренеров за высокие результаты на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в словацком городе Банска-Бистрица.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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