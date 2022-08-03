https://news.day.az/officialchronicle/1484361.html Награждены спортсмены, занявшие места на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале - Распоряжение
Награждены спортсмены, занявшие места на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов Азербайджана и их тренеров за высокие результаты на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в словацком городе Банска-Бистрица.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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