Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Панамы в Азербайджане

6 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Панамы в нашей стране Мариэлы дель Кармен Сагель Росас.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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