Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Руанды в Азербайджане

6 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Руанды в нашей стране Фиделиса Нтампака Миронко.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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