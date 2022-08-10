Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела поединки наших борцов за медали на V Играх исламской солидарности

В первый день соревнований по борьбе V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья азербайджанские спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, поединки за медали соревнований, организованных в спортивном зале Технического университета Коньи, наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и генеральный секретарь НОК Азер Алиев.

Наши вольники Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), наша женщина-борец Мария Стадник (50 кг) удостоились золотых медалей, Абубакр Абакаров (86 кг), Алена Колесник (59 кг) - серебряных медалей, а Алиаббас Рзазаде (50 кг) - бронзовой медали.

Следует отметить, что хотя V Игры исламской солидарности должны были состояться в 2021 году, однако из-за глобальной пандемии были отложены на год. На V Играх исламской солидарности, которые продлятся до 18 августа, более 4 тысяч атлетов из 56 стран разыгрывают 483 комплекта медалей в 24 видах спорта.

Проведение Игр именно в Конье неслучайно. Этот город, имеющий древнюю историю, считается также одним из важных центров исламской цивилизации. Мавзолей одного из великих поэтов-суфиев Джалаладдина Руми является местом паломничества для затворников. В целом, в Конье, где соединились различные культуры, царит дух гармонии.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности, проведенные 12-22 мая 2017 года в Баку, благодаря руководству Президента Ильхама Алиева и деятельности Первого вице-президента и председателя Организационного комитета Мехрибан ханым Алиевой показали всему миру, что исламский мир может быть единым, и это единство приумножает наше могущество. На Исламиаде-2017 азербайджанские спортсмены со 162 медалями (75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых) заняли первое место в командном зачете, Турция была второй (195 медалей), Иран - третьим (98 медалей), Узбекистан - четвертым (63 медали), Бахрейн - пятым (21 медаль).

Исламские игры солидарности впервые прошли в Джидде, Саудовская Аравия. Вторую исламию, которая должна была пройти в Тегеране, столице Ирана, отменили. Третьи Игры прошли в Палембанге, Индонезия, в 2013 году. VI Исламские игры солидарности пройдут в Яунде, столице Камеруна, в 2025 году.