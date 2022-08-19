https://news.day.az/officialchronicle/1488406.html Из азербайджанского законодательства исключен ряд слов и выражений
Из азербайджанского законодательства исключен ряд слов и выражений
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении ряда изменений в кодексы Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменениям, ряд слов в кодексе заменен другими словами и выражениями.
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