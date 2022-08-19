Из азербайджанского законодательства исключен ряд слов и выражений

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении ряда изменений в кодексы Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменениям, ряд слов в кодексе заменен другими словами и выражениями.

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