https://news.day.az/officialchronicle/1488407.html В Азербайджане частные ветеринарные услуги освобождены от НДС
В Азербайджане частные ветеринарные услуги освобождены от НДС
Для физических лиц, оказывающих частные ветеринарные услуги в Азербайджане, установлена фиксированная ежемесячная сумма по упрощенному налогу в размере 20 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре