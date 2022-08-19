В Азербайджане частные ветеринарные услуги освобождены от НДС

Для физических лиц, оказывающих частные ветеринарные услуги в Азербайджане, установлена фиксированная ежемесячная сумма по упрощенному налогу в размере 20 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.

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