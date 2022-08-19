https://news.day.az/officialchronicle/1488422.html Насими Агаев назначен послом Азербайджана в Германии - Распоряжение
Насими Агаев назначен послом Азербайджана в Германии - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Насими Агаева с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Лос-Анджелес (США).
Другим распоряжением главы государства Насими Агаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Германии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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