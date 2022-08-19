Насими Агаев назначен послом Азербайджана в Германии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Насими Агаева с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Лос-Анджелес (США).

Другим распоряжением главы государства Насими Агаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Германии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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