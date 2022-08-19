Распоряжением Президента Ильхама Алиева отозван с должности посол Азербайджана в Аргентине Рашад Асланов.

Согласно распоряжению, Рашад Фахраддин оглу Асланов отзывается с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Аргентине, а также в Парагвае, Боливии, Чили, Уругвае.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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