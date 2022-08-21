https://news.day.az/officialchronicle/1488684.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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