https://news.day.az/officialchronicle/1488840.html Награждена группа военнослужащих Службы безопасности Президента - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Награждена группа военнослужащих Службы безопасности Президента - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики за отличие при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре