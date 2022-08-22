https://news.day.az/officialchronicle/1488894.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились со спортсменами, достигшими результатов на V Играх исламской солидарности
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились со спортсменами, достигшими результатов на V Играх исламской солидарности
22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились со спортсменами, достигшими результатов на V Играх исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на встрече.
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