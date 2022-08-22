https://news.day.az/officialchronicle/1488944.html Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, вернувшихся из Коньи на родину с большой победой
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, вернувшихся из Коньи на родину с большой победой
22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились со спортсменами, добившимися результатов на V Играх исламской солидарности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе встречи глава государства поздравил азербайджанских спортсменов, вернувшихся из Коньи на родину с большой победой.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре