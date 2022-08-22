Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, вернувшихся из Коньи на родину с большой победой

22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились со спортсменами, добившимися результатов на V Играх исламской солидарности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе встречи глава государства поздравил азербайджанских спортсменов, вернувшихся из Коньи на родину с большой победой.

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