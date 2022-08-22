Президент Ильхам Алиев: Не только мусульманский мир, но и весь остальной мир вновь увидел силу наших спортсменов

Не только весь мусульманский мир, но и весь остальной мир вновь увидел силу наших спортсменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления в ходе встречи со спортсменами, добившимися результатов на V Играх исламской солидарности.

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