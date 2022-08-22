https://news.day.az/officialchronicle/1488950.html Президент Ильхам Алиев: Многие виды спорта успешно развиваются в нашей стране
Президент Ильхам Алиев: Многие виды спорта успешно развиваются в нашей стране
Многие виды спорта успешно развиваются в нашей стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления в ходе встречи со спортсменами, добившимися результатов на V Играх исламской солидарности.
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