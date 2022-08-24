https://news.day.az/officialchronicle/1489513.html Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Казахстана в расширенном составе
Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Казахстана в расширенном составе
24 августа состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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