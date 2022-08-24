Президент Ильхам Алиев: Братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном поднимутся на новую высокую ступень

Братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном поднимутся на новую высокую ступень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи один на один с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Приветствуя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президент Ильхам Алиев сказал: "Уважаемый господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад Вас видеть. Уверен, что Ваш визит будет очень успешным и дружественные, братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном поднимутся на новую высокую ступень.

Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что итоги визита будут очень хорошими. Еще раз добро пожаловать".