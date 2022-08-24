Президент Ильхам Алиев награжден высшим орденом Казахстана "Алтын кыран" - "Золотой орел"

24 августа Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву высший орден Казахстана "Алтын кыран" - "Золотой орел".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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