https://news.day.az/officialchronicle/1489535.html Президенты Азербайджана и Казахстана ознакомились с проектом Центра развития творчества имени Курмангазы, который будет построен для детей в Физули
Президенты Азербайджана и Казахстана ознакомились с проектом Центра развития творчества имени Курмангазы, который будет построен для детей в Физули
24 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомились с проектом Центра развития творчества имени Курмангазы, который будет построен казахстанским холдингом "Bİ-Group" для детей в городе Физули.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Совета директоров холдинга "Bİ-Group" Айдын Рахимбаев проинформировал глав государств о проекте.
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