https://news.day.az/officialchronicle/1489536.html Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для печати - ФОТО
Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для печати - ФОТО
24 августа по окончании церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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