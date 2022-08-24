Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для печати

24 августа по окончании церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для печати.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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