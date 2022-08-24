Президент Ильхам Алиев об ордене «Алтын Кыран»: Рассматриваю эту награду как знак уважения ко всему азербайджанскому народу

Я рассматриваю эту награду как знак уважения ко всему азербайджанскому народу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления после вручения Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым высшего ордена Казахстана "Алтын кыран" - "Золотой Орел".

"Многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от всего сердца хотел бы поблагодарить Вас за высокую оценку моего труда. Я очень горд тем, что Вы сочли нужным наградить меня высшим орденом Казахстана, братской страны. Со своей стороны и впредь буду делать все для того, чтобы вносить вклад в развитие наших дружественных и братских отношений.

Наши народы связывают история, общие корни. Сегодня как два независимых государства, уверено идущих по пути независимости, Казахстан и Азербайджан демонстрируют высокие темпы развития экономики, решения социальных вопросов, растет авторитет наших стран на мировой арене. Я рассматриваю эту награду как знак уважения ко всему азербайджанскому народу. Я особо горд тем, что получаю эту награду из Ваших рук", - сказал глава государства.