В Казахстане Вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который привел Азербайджан к исторической Победе

В Казахстане Вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире, человека, который привел Азербайджан к исторической Победе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вручая Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высший орден Казахстана "Алтын кыран" - "Золотой Орел".

"Я сегодня с большим удовольствием совершаю официальный визит в Вашу страну. Мы провели очень плодотворную встречу в узком составе. В программу моего визита входит церемония награждения Вас высшим орденом Республики Казахстан "Алтын Кыран". В Казахстане Вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире, человека, который привел Азербайджан к исторической Победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в связи с чем я сегодня Вас поздравил во время нашей личной встречи. Вы вносите огромный вклад в развитие многостороннего, многогранного сотрудничества между нашими государствами. И в знак признания от имени всего казахского народа я сегодня хотел бы вручить Вам орден "Алтын Кыран"", - сказал Токаев.