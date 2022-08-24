https://news.day.az/officialchronicle/1489671.html Президент Ильхам Алиев: Подписанные с Казахстаном документы создают более широкую правовую базу наших отношений
Президент Ильхам Алиев: Подписанные с Казахстаном документы создают более широкую правовую базу наших отношений
Подписанные с Казахстаном документы создают более широкую правовую базу наших отношений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 24 августа Президент Ильхам Алиев, выступая после церемонии подписания азербайджано-казахстанских документов с заявлением для печати.
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