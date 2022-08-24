Президент Ильхам Алиев: Подписанные с Казахстаном документы создают более широкую правовую базу наших отношений

Подписанные с Казахстаном документы создают более широкую правовую базу наших отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 24 августа Президент Ильхам Алиев, выступая после церемонии подписания азербайджано-казахстанских документов с заявлением для печати.

Новость обновляется