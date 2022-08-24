Мы видим, как динамично возрождаются Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 24 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая после церемонии подписания азербайджано-казахстанских документов с заявлением для печати.

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