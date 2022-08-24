Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку инициативы созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку инициативы созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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