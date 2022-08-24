https://news.day.az/officialchronicle/1489679.html Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку инициативы созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку инициативы созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку инициативы созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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