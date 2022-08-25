https://news.day.az/officialchronicle/1489822.html Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Президента Республики Корея - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Президента Республики Корея - ФОТО
25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Президента Республики Корея, председателем Специального комитета по поддержке кандидатуры города Пусан на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030" Со Бьонг Суном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в состав делегации входят члены Национального собрания Кореи.
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