https://news.day.az/officialchronicle/1489833.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Таиланда - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Таиланда - ФОТО
25 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Таиланда в стране Апирата Сугондхабхирома.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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