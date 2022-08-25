https://news.day.az/officialchronicle/1489984.html Фазаил Агамалы награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени - Распоряжение
Фазаил Агамалы награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Фазаила Рагим оглу Агамалы орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.
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