Фазаил Агамалы награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Фазаила Рагим оглу Агамалы орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.