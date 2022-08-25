https://news.day.az/officialchronicle/1490000.html Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Гахе - Распоряжение
Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Гахе - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильных дорог на территории села Гахбаш Гахского района, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, с целью реконструкции автомобильных дорог на территории села Гахбаш Гахского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 687,0 (шестьсот восемьдесят семь) тысяч манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 данного распоряжения.
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