Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Гахе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильных дорог на территории села Гахбаш Гахского района, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции автомобильных дорог на территории села Гахбаш Гахского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 687,0 (шестьсот восемьдесят семь) тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 данного распоряжения.