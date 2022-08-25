Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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