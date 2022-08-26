Добродетель и гуманизм. Ко Дню рождения Мехрибан Алиевой

Автор: Эмин Алиев

26 августа - День рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Приверженность идеалам гуманизма и добродетели, стремление помочь и поддержать каждого, кто в этом нуждается снискали Мехрибан Алиевой любовь, уважение и благодарность народа. В результате ее инициатив в нашей стране осуществляются масштабные программы помощи гражданам. Жители Азербайджана постоянно ощущают заботу государства. Особым вниманием окружены социально уязвимые категории граждан, в том числе семьи шехидов и ветераны, пожертвовавшие своим здоровьем ради восстановления территориальной целостности Азербайджана. Усилия Мехрибан Алиевой придают серьезный импульс реализации масштабных социальных реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым. В стране открываются реабилитационные центры, пострадавшим от армянской агрессии, предоставляется новое, современное жилье, реализуется множество других социальных проектов. Столкнувшись с трудностями, жители страны знают, что Первый вице-президент Азербайджана будет рядом, окажет всю необходимую поддержку в любой ситуации.

Одним из приоритетов деятельности возглавляемого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева является восстановление освобожденных от армянской оккупации территорий. Так, в Шуше проводится широкий комплекс работ по реставрации пострадавших в ходе оккупации исторических и культурных памятников. Восстановлены мавзолей Вагифа и завершаются работы по реставрации мечети Юхары Говхер ага, построены гостиницы и объекты общественного назначения. Параллельно с этим идут широкомасштабные работы в Агдаме, Кельбаджаре, Физули и многих других городах и селах Карабаха и Восточного Зангезура, возрождающихся после 30 лет оккупации.

Утонченный стиль, внимание к деталям и высокий уровень исполнения - визитная карточка всех проектов, реализованных под руководством Мехрибан Алиевой. Уделяется внимание каждому штриху, привлекаются лучшие специалисты, и все это - для возрождения азербайджанского культурного и исторического наследия. Так, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своей поездки в Шушу в марте 2021 года, подчеркнул роль Мехрибан Алиевой в возрождении Карабаха. Касаясь реставрации знаменитого мавзолея Вагифа, глава государства отметил, что мы восстанавливаем историю. "Фонд Гейдара Алиева реализует данный проект на собственные средства, со свойственным Фонду Гейдара Алиева вкусом, под руководством Мехрибан ханум", - сказал глава государства.

Благодаря, успешной реализации политики "мягкой силы", а также гуманитарным инициативам Мехрибан Алиевой межкультурный диалог фактически стал международным брендом Азербайджана. Наша страна зарекомендовала себя как один из самых авторитетных мировых центров диалога между цивилизациями и культурами.

Коллектив медиа-компании Day.Az поздравляет Мехрибан Алиеву с Днем рождения и присоединяется к многочисленным пожеланиям и словам благодарности, поступающим в ее адрес.