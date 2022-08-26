https://news.day.az/officialchronicle/1490143.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Карабах – это Азербайджан!!! - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Карабах – это Азербайджан!!! - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией Президента Ильхама Алиева в Twitter о возвращении азербайджанцев в город Лачин, а также в села Забух и Сус, передает Day.Az.
"Карабах - это Азербайджан!!!", - говорится в публикации.
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