Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Карабах – это Азербайджан!!!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией Президента Ильхама Алиева в Twitter о возвращении азербайджанцев в город Лачин, а также в села Забух и Сус, передает Day.Az.

"Карабах - это Азербайджан!!!", - говорится в публикации.