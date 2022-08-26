Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Молдовы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Молдова Майе Санду.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Молдова - Дня Независимости.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Молдовой, которые отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, успешно развиваются. За истекший период расширились наш политический диалог и сотрудничество в различных областях, активизировались исторически существовавшие между нашими народами контакты.

Верю, что традиционные дружеские связи, взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами и впредь будут укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Молдовы постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.