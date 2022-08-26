https://news.day.az/officialchronicle/1490300.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией с организованных для детей празднеств - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией с организованных для детей празднеств - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поделилась кадрами с организованных Фондом Гейдара Алиева развлекательных мероприятий для детей, передает Day.Az.
"Люблю всех вас безгранично!", - говорится в публикации.
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