Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией с организованных для детей празднеств

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поделилась кадрами с организованных Фондом Гейдара Алиева развлекательных мероприятий для детей, передает Day.Az.

"Люблю всех вас безгранично!", - говорится в публикации.