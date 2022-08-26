Президент Грузии поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство,
От имени народа Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам здоровья, благополучия и успехов.
Хочу поблагодарить Вас за особый вклад в развитие братских отношений между нашими странами. Наши тесные отношения находят отражение также в добрососедских связях между двумя странами.
Вы играете особенно важную роль в развитии и усилении Азербайджана. Олицетворением этого являются Ваши усилия и инициативы в области культуры и образования. Уверена, что благодаря этим достижениям грядущее поколение глубже поймет свою богатую культуру, и Вы, как женщина-лидер, будете источником вдохновения для молодых женщин.
Ваше превосходительство, в этот знаменательный день еще раз выражаю Вам глубокое почтение, желаю успехов в деле обеспечения мирного и благополучного будущего страны", - говорится в поздравительном письме.
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